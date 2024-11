Wie alle Jahre wieder…

Foto: PSES

…veranstaltet der Polizeichor Esslingen am 11. Januar 2025 im Münster St. Paul in Esslingen das „Konzert in der Kirche“ und wünscht allen Menschen einen guten Start in das Neue Jahr.

Der PCES unter der Leitung von seinem Chorleiter Andreas Baumann nimmt die Besucher mit auf eine begeisternde Reise rund um die Welt.

Nach einem Orgelprolog beginnt die Reise in Südamerika, geht weiter auf Kuba. Mit südamerikanischem Temperament wird unserem HERRN gedankt.

In die Heimat zurückgekehrt, steht altes deutschsprachiges Kulturgut (Mozart und Silcher) und aus der Gegenwart moderne Chorliteratur (Maierhofer und Buchholz) auf dem Programm.

Noch einmal in die Ferne. Gospelgesänge und Spirituals aus Amerika, sowie traditionelles aus Afrika wird den Konzertbesuchern geboten.

Gänzlich unterschiedliche Musikrichtungen aus drei Erdteilen und vielen Kulturen. Alle dasselbe Thema: Großer Gott wir loben Dich und danken dir.

In die Chorvorträge eingebettet sind Klänge von Vibraphon, Marimba, Schlaginstrumenten und Klavier. Den besonderen Reiz macht das Zusammenwirken von Stimme und Schlaginstrumenten. Unsere Zuhörer werden gespannt und gebannt sein.

Die Sänger sind mit ihrem Chorleiter auf dem besten Weg, das Konzert zu einem herausragenden, einmaligen Erlebnis zu gestalten.

Der heiße Tipp: Ein Konzertbesuch beim Polizeichor ist auch eine gelungene Weihnachtsüberraschung für die ganze Familie. Planen Sie den Konzerttermin fest ein.

Mitwirkende:

Polizeichor Esslingen

Duo Vivace: Albrecht Volz, Percussion und Andreas Baumann, Klavier

Leydi Katheryne Ramírez López, Orgel und Klavierbegleitung

Musikalische Gesamtleitung und Choreinstudierung Andreas Baumann

Termin: Samstag, 11. Januar 2025, Münster St. Paul, Esslingen

Beginn 17.00 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr

Mehr Infos auf Facebook / PolizeichorES und www.polizeichor-esslingen.de