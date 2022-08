Foto: Uwe Mönninghoff

Zur Ruhe kommen. Zu sich kommen. Einen neuen Weg finden. Eine Einführung in die Meditation. Ein Tanz, der Gemeinschaft erleben lässt. Ein Bild, das Farbe in die Seele bringt. Ein Gespräch, das Mut macht. Ein Ort, der Raum bietet – für dich, für Sie. Das Kloster für die Stadt ist ein kleines Programm in der Franziskanerkirche, in dem Sie fündig werden und für Ihr Leben wesentliches entdecken können. Die Angebote für den Spätsommer und Herbst können per Mail bei Pfarrerin Cornelia Krause, cornelia.krause@elkw.de, angefordert oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster eingesehen werden.