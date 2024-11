Wesentliches entdecken im Kloster für die Stadt

Foto: Uwe Mönninghoff

“Wesentliches entdecken” ist seit 20 Jahren das Leitwort des Kloster für die Stadt. Im Advent beispielsweise kann das Lichterlabyrinth in der Franziskanerkirche dazu anstiften, einen Weg nach innen zu gehen und in aller Geschäftigkeit die Besinnung nicht zu vergessen. Beim Pilgerstammtisch geht es um Aufbrüche, die gelungen, oder vielleicht bislang nur geplant oder geträumt sind. Eutonie vermittelt ein Selbstverhältnis, das an Leib und Seele ausbalanciert, klar und aufgerichtet sein will und zugleich Gelassenheit fördert. Um Bewegung im Tanz geht es in gleich zwei sehr verschiedenen Angeboten, meditativ und mit klarer Struktur der Gemeinschaft oder, in der Core Connexion Transformational Art️, im freien Ausdruckstanz, der zum eigenen Kern (Core) führt. Gregorianischer Gesang lässt Menschen in die Schwingung eines gefühlt überzeitlichen Klanges kommen. Selbstätig sich in der Musik mit anderen zu verbinden, ist für viele jahrzehntelang eine Sehnsucht geblieben, die mit der Veeh-Harfe auch ohne musikalische Ausbildung sich erfüllen kann. Wöchentlich wird eingeladen, Stille zu erfahren und in der eigenen Tiefe Sinn, Leben und Kraft zu spüren. Die Klosterbriefe werden ganz einfach 3x jährlich per Mail verschickt und enthalten das ganze Programm, das in der Regel in der Franziskanerkirche Esslingen stattfindet. Sie können den Brief bestellen bei Cornelia Krause, City-Pfarrerin und geistliche Begleiterin, cornelia.krause@elkw.de.