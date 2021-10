WerteDIALOG – Gastfreundschaft verbindet

Foto: Caritas Fils-Neckar-Alb

Am Montag, 25.Oktober bietet die Caritas Fils-Neckar-Alb von 19.00 -20.30 per Zoom wieder die Gelegenheit im Rahmen des Projekts WerteDIALOG über eigene Erfahrungen zu einem wichtigen Wert, der Menschen verbindet zu sprechen.

Gastfreundschaft hat für Menschen in vielen Ländern einen hohen Stellenwert. Was der einzelne Mensch, eine Gruppe oder eine Gesellschaft jeweils unter Gastfreundschaft versteht, muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Beim WerteDIALOG sprechen Menschen miteinander über ihr Grundverständnis von Gastfreundschaft und wie Sie diese persönlich leben möchten.

Ein Zusammenhang besteht auch zwischen Gastfreundschaft und der Bereitschaft zur Integration von Zugewanderten im eigenen Land. Gastfreundschaft und Fremdenfeindlichkeit scheinen unvereinbare Gegensätze zu sein. Beim WerteDIALOG machen das direkte Gespräch von Menschen – nicht übereinander, sondern miteinander zu sprechen – und der Austausch von Gedanken zur eigenen Wertebasis möglich, sich kennenzulernen und somit Fremdheit und Vorurteilen zu begegnen.

Anmeldungen bis spätestens 22.10 per Mail an Brunhilde Clauß unter clauss.b@caritas-fils-neckar-alb.de oder Info unter 0163/9688434