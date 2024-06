Wer wird Landrat?

Foto: Ines Rudel

Marcel Musolf und Peter Rosenberger stehen aller Voraussicht nach zur Wahl für das Amt des Esslinger Landrats. Die neuen Esslinger Kreisrätinnen und -räte haben Ende Juli wohl die Wahl zwischen zwei Kandidaten für die Nachfolge von Landrat Heinz Eininger. Wie das Landratsamt mitteilt, hat der beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl die Bewerbungen von Marcel Musolf und Peter Rosenberger geprüft und sie als Kandidaten benannt. Eine dritte Bewerbung erfüllte dagegen nach Einschätzung des Gremiums die nötigen Voraussetzungen nicht. Die Stelle des Landrats war am 17. Mai im Staatsanzeiger ausgeschrieben worden. Marcel Musolf, Bürgermeister in Bissingen, gab als Erster die Bewerbungsunterlagen ab. Der 39-Jährige ist der Kandidat der Freien-Wähler-Fraktion im Kreistag. Kurz darauf folgte Peter Rosenberger (52), Oberbürgermeister in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) und Kandidat der CDU. Die Wahl des Landrats findet am Freitag, 26. Juli, statt, nachdem einen Tag zuvor der neue Kreistag konstituiert wird.