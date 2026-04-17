Wer plündert die Sozialkassen?

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Die gesetzlichen Krankenkassen hatten 2025 einen Überschuss (!) von 3,5 Milliarden Euro. Jetzt wird mit einem Defizit in Milliardenhöhe gerechnet. Millionen Versicherte müssen 2026 deutlich mehr bezahlen. 42 von 93 gesetzlichen Krankenkassen haben ihre Beiträge erhöht. U.a. auch die AOK-Baden-Württemberg um 0,29 %. Für einen Arbeiter mit einem Brutto-Monatseinkommen von 3000 € sind das laut KI immerhin etwa 70 Euro mehr im Jahr. Aber noch viel drastischere Belastungen sind im Lauf des Jahres geplant!

Tatsächlich sind die Ausgaben 2025 um 7,8 % gestiegen. Aber wer ist eigentlich für die steigenden Kosten im Gesundheitswesen verantwortlich?

Der größte Posten, die Ausgaben für die Kliniken stieg um knapp 10%. Inzwischen sind 40 Prozent der Krankenhäuser in der Hand von privaten, profitorientierten Krankenhauskonzernen. Auch für die Geräteausstattung kassieren Siemens und Co enorm hohe Preise. Selbst die Baukonzerne profitieren: So haben sich die Baukosten für das Klinikum Esslingen gegenüber der ursprünglichen Planung enorm erhöht.

Die Pharma-Konzerne verzeichnen regelmäßig Gewinnmargen von 25 Prozent. Zum Teil werden irrwitzige Medikamentenpreise abkassiert. Und schließlich erhalten die Vorstände der 94 Krankenkassen zusammen Vorstandsgehälter in zweistelliger Millionenhöhe.

Also nicht die „Ausländer“ plündern die Sozialkassen, sondern die Pharma- und Krankenhauskonzerne etc. Tatsächlich zahlen die migrantischen Kollegen in Summe mehr in die Sozialsysteme ein, als sie daraus erhalten!

Übrigens ein weitgehend kostenloses Gesundheitssystem gibt es in zahlreichen Ländern. Auch bei uns wäre das möglich z.B. durch eine 8 prozentige Sozialsteuer der Unternehmen auf den Umsatz!