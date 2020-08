Wer gut schläft hat wirklich mehr vom Leben

Es geht nicht darum, das Leben zu verschlafen, ganz im Gegenteil. Guter und erholsamer Schlaf steigert das Wohlbefinden.Wer ausgeruht und entspannt aufwacht, hat über Nacht Energie getankt und kann gut gestärkt die Herausforderungen des Tages bewältigen. Nicht alle Menschen haben einen ruhigen und erholsamen Schlaf. Natürliche Mittel können dazu beitragen, abends ruhig einzuchlafen. Die Naturheilkunde-Beraterin Dorothea Endreß erklärt die Wirkungsweise duftender ätherischer Öle in Form von Kräuterkissen, Kompressen, Auflagen sowie die Wirkung von Fuß- und Vollbädern und Massagen. Außerdem gibt es Wissenswertes über die natürliche Wärmkraft der Schafwolle in Kombination mit wohltuenden Ölen. Es bleibt nicht nur bei der Theorie – im Praxisteil werden „Schlafhelfer“ wie z.B. Kräuterkissen mit Materialien in Bioqualität selbst hergestellt, die am Ende mit nach Hause genommen werden können – zum Verschenken oder für die eigene Anwendung.

Dieser Kurs findet am 25.9. von 18-20.15 Uhr in den Räumen der FBS in der Berliner Straße 27 statt.

