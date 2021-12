Weniger Bus in RSKN

Am 12.12. tritt der neue Esslinger Busfahrplan in Kraft. Für den Stadtteil RSKN ist die Umstellung mit erheblichen Leistungseinschränkungen verbunden. So werden die Endhaltestellen in Rüdern und auf der Neckarhalde in der Hauptverkehrszeit jeweils nur noch alle 20 Minuten bedient statt bislang im 15-Minuten-Takt. Das ist eine Busverbindung pro Stunde weniger! In den Nebenzeiten gilt ein 30-Minuten-Takt. Dabei werden die Neckarhalde und Rüdern wieder nacheinander angefahren – ein Rückfall in die grauen Vorzeiten des ÖPNV in RSKN, als Busnutzende diese zwangsweise Rundfahrt durch die Ortsteile schon einmal unternehmen mussten. Die Fahrzeit vom Bahnhof nach Rüdern verlängert sich dadurch auf 22 Minuten. Hintergrund der Änderungen: RSKN wird künftig allein von der Linie 109 versorgt, die Linie 111 endet am Schulzentrum Nord. Damit wird eine wichtige Querverbindung nach Hohenkreuz und weiter Richtung Klinikum gekappt. Dies schwächt das Esslinger Busnetz insgesamt und vergrößert die Elterntaxi-Flotte zur Seewiesenschule und zum Schelztor-Gymnasium. Ob und wie weit die Lücke durch eine neue Linie 132 geschlossen wird, ist völlig ungewiss.

Vollmundig haben die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung erklärt, den ÖPNV-Anteil am städtischen Verkehr in den nächsten Jahren verdoppeln zu wollen. Wie sie diese klimapolitische Notwendigkeit mit Leistungsrückbau erreichen wollen, bleibt ihr Geheimnis. Freuen können sich nur Zufußgehende: Sie sind künftig in vielen Fällen schneller als der Bus.