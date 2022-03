Wem gehört er?

Foto: MG

Die Tierrettung hatte kürzlich einen Einsatz, bei dem es um einen entlaufenen Hund ging. Er war gechippt, aber nicht registriert. Diese Art von Einsätzen kommt immer wieder bei Hunden und Katzen vor. Die Tiere erhalten auf Wunsch des Halters beim Tierarzt einen Chip von der Größe eines Reiskorns unter die Haut der linken Nackenhälfte injiziert. Auf diesem Chip steht eine Nummer. Diese Nummer macht nur dann Sinn, wenn das Tier anschließend bei den Haustierregistern TASSO e.V. oder FINDEFIX mit den persönlichen Daten des Besitzers registriert wird. Andernfalls können die Tierrettung oder ein Tierarzt zwar den Chip mit einem entsprechenden Gerät auslesen, erhalten beim Haustierregister aber keine dazugehörigen Daten. So kann der Besitzer oder die Besitzerin eines entlaufenen Tieres nicht darüber informiert werden, dass ihr Tier gefunden, gesichert, gerettet oder geborgen wurde. Die Tierrettung möchte mit diesem Bericht alle Tierbesitzer daran erinnern, ihr Tier nach dem Chippen auch zu registrieren. Der Tierarzt kann dies aus Datenschutzgründen nicht für den Besitzer erledigen. Die Verantwortung liegt beim Tierhalter selbst. Sie entscheiden auch, welche Daten im Falle des Falles herausgegeben werden. Hier war es ein junger Labrador auf den Fildern, der stiften ging. Er fand eine interessante Spur und konnte ihr nicht widerstehen. Weg war er. Die Polizei erhielt einen Hinweis, griff den jungen Kerl auf und informierte die Tierrettung. Wir konnten den Besitzer leider nicht ermitteln. Wem gehörte er? Das Herrchen wandte sich nach erfolgloser Suche nach seinem Hund an die Polizei, und diese verwies widerum auf uns. So konnte er seinen Ausreißer bei uns abholen. Wir freuen uns, dass alles gut gegangen ist. Der Schreckmoment und das bange Suchen können jedoch vermieden werden: chippen & registrieren gehören untrennbar zusammen. Allen Zwei- und Vierbeinern eine gute und sichere Zeit! Ihre Tierrettung Mittlerer Neckar