Weltenbrand – meine Welt brennt

Foto: Schauspiel Kunstdruck e.V.

Es ist 2020. Corona Lockdown. Weltweit sind Millionen von Kindern alleine zuhause, isoliert von Freunden und ihrem Sozialleben. Kinder- und – Jugendpsychiatrien platzten aus allen Nähten, viele Kinder wurden einfach nicht mehr wahrgenommen.

Unser Stück „Weltenbrand“ beleuchtet diese Krise der mentalen Gesundheit und räumt auf mit Vorurteilen über psychische Krankheiten.

Erleben Sie den Klinikalltag von fünf Jugendlichen und begleiten Sie sie auf ihrem Weg zur Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, Mut und Stärke. Denn es geht nicht darum, einen Schuldigen für ihre Probleme zu finden, sondern darum, diese Probleme zu erkennen und an ihnen zu arbeiten, stets unter dem Leitspruch „Du bist nicht allein.“

Unser Stück „Weltenbrand“ feiert Premiere im Kunstdruck CentralTheater am 10. Oktober um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am 11. Oktober sowie am 7. November, jeweils um 20 Uhr.

Karten erhalten Sie online unter schauspiel-kunstdruck.de oder zu unseren Kassenöffnungszeiten (Montag 16.30-18.30 Uhr und Donnerstag 11:30-14.00 Uhr), sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn ebenfalls an der Theaterkasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!