Welch eine schöne Matinee!

Foto: Dr. Thomas Dietz

„Neue Gesichter im Ensemble“ lautete der Titel der gemeinsamen Veranstaltung der Württembergischen Landesbühne und des Vereins der Freunde der Württembergischen Landesbühne. Fünf neue Mitglieder im Ensemble der WLB, Eva Dorlaß, Lily Frank, Feline Zimmermann, Kim Patrick Biele und Reyniel Ostermann waren wunderbare Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in der von Dr. Wolfgang Clauß, dem Vorsitzenden des Vereins, moderierten Matinee. Die Schauspielerinnen und Schauspieler berichteten sehr anschaulich und detailliert von ihrem Studium, von den Studienorten Akademie der Künste Berlin (Feline Zimmermann), Schauspielschule Siegburg (Reyniel Ostermann), Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg (Lily Frank und Kim Patrick Biele) und Max Reinhardt Seminar Wien (Eva Dorlaß) und von den diesbezüglichen Studieninhalten und -abläufen. Sehr interessant waren die Erzählungen über die beruflichen Stationen vor dem Engagement in Esslingen und darüber, wie es zum Engagement in Esslingen kam, und auch die Einblicke in die bisherige Arbeit an der WLB, in die Rollen, in denen die neuen Ensemblemitglieder derzeit zu sehen sind. All das geschah in einer ganz erfrischenden Weise und mit einer unglaublich schönen Fröhlichkeit, verbunden mit einer ganz großen Zugewandtheit zu den Zuhörern. Und herrlich war, dass alles so schön im Rundum-Fluss war, das Ganze nie ins Stocken kam, auch die Bälle einer anderen Schauspielerin oder eines anderen Schauspielers gekonnt aufgenommen wurden.

Das Publikum – das Podium 1 der WLB war voll besetzt – ging mit viel Freude mit und quittierte die schönen und heiteren Beiträge mehrmals mit großem Beifall. Es war die berühmte, wunderschöne Elektrizität in der Luft und der Beifall am Ende war riesig. Man hätte den fünf Schauspielerinnen und Schauspielern noch lange zuhören können und die wunderschöne Matinee wird bei den begeisterten Besuchern noch lange nachhallen.