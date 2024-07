Weiterhin ein leidiges Thema: Tempolimit ?!

Foto:

Die jüngsten Daten des Erdbeobachtungssystems Copernicus weisen aus, dass der Klimawandel in Europa weiterhin mit Siebenmeilenstiefeln voranschreitet. Aber trotz der zunehmend dramatischen Auswirkungen mag man sich in Deutschland immer noch nicht zu einer sehr einfachen und sehr wirkungsvollen Maßnahme durchringen: generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autostraßen. 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h in Ortschaften wird schon seit langem von vielen Verkehrsplanern, Umweltverbänden und Bürgern vorgeschlagen (natürlich mit der Möglichkeit zu Ausnahmen bei speziellen Gegebenheiten vor Ort).

Was wären denn die wichtigsten Vorteile davon?

1) Laut Umweltbundesamt könnten so bis 2030 rund 47 Millionen Tonnen (!) an klimaschädlichen CO2-Emissionen eingespart werden.

2) Auch andere Luftschadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub würden verringert.

3) Es würde weniger Treibstoff verbraucht, unsere Energiebilanzen würden entlastet.

4) Die Anzahl der Verkehrsunfälle würde sinken, insbesondere die Anzahl der schweren Unfälle.

5) Der Verkehrsfluss wäre gleichmäßiger, der Streß beim Fahren und die Wahrscheinlichkeit von Staus wäre geringer.

6) Der Verkehrslärm würde insgesamt abnehmen.

7) Die von den Autoherstellern angebotenen Fahrzeuge könnten durch Verzicht auf Übermotorisierung und schwere Hochgeschwindigkeitsfahrwerke leichter und leiser werden. Der Einsatz von Material und Energie wäre sowohl für deren Produktion wie auch für das Fahren selbst geringer.

8) Der Aufwand für Straßenbau und Straßenunterhalt wäre um Einiges geringer, wenn diese nicht mehr abschnittsweise als Hochgeschwindigkeitsstrecken geplant würden.

Aber – wichtig zu wissen: jeder für die Zukunft unserer Zivilisation engagierte Mensch kann sich auch heute schon (!) von sich aus (!) auf gemäßigte Geschwindigkeiten beschränken – man muss nicht auf entsprechende Gesetze und Verordnungen warten.