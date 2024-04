Weitere Standorte für Car-Sharing Angebote

Foto: Hermann Falch

In der letzten Sitzung des Mobilitätsausschusses hat die Verwaltung die neue Konzeption für die Schaffung neuer Standtorte für Car-Sharing vorgestellt. Neben Flächen an den Bahnhöfen sollen in Zukunft in mehreren Stadtteilen weitere Stellplätze eingerichtet werden. Ein flächendeckendes Angebot in ganz Esslingen ist bis zum Jahr 2027 geplant, dazu sollen zusätzliche Standorte mit insgesamt 74 zusätzlichen Fahrzeugen geschaffen werden. Die von einem externen Büro geplante Verteilung sieht eine kleinteilige Struktur bis zu Standorten mit nur einem Fahrzeug vor. Hermann Falch von den Freien Wählern meint dazu „Ein neues Angebot für Mobilität muss nahe am Wohnort sein um eine attraktive Alternative zu bieten“. Ob, dies mit den vorgeschlagenen Anzahl von einem Fahrzeug pro Standort der sinnvolle Weg sind muss sich zeigen. Dazu müssen die potentiellen Betreiber gehört werden. Es sollen im nächsten Schritt nun konkrete Stellplätze festgelegt werden und dann mit Anbietern Gespräche geführt werden. „Wenn die Stadt diese Angebote mit vorbereitet müssen die Anbieter der Fahrzeuge ihren Beitrag leisten“ meint Falch. Eine kostenlose Überlassung oder gar eine Subvention dieses Angebotes kann nicht das Ziel sein. Gleichzeitig den Anbietern vorzuschreiben nur Elektrofahrzeuge anzubieten sollte auch wegen des Aufwandes zur Herstellung der Ladeinfrastruktur erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. „Künftige Mobilität ist vielschichtig und genauso vielschichtig müssen die Angebote sein. Car-Sharing kann ein Puzzelstein dazu sein.“ meint Falch.