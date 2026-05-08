Weitblick oder kleine Lösung?

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Vor gut 1 Jahr beschäftigte sich der Gemeinderat mit den Dezernaten in der Esslinger Stadtverwaltung und auch über die Idee einer 5. Dezernenten-Stelle wurde angeregt diskutiert. Schon waren dunkle Wirtschaftsaussichten sichtbar, so dass der Gemeinderat hier keine weiteren Stellen schaffen wollte. Es wurde auch die Reduzierung einer Dezernenten-Stelle gefordert. Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, das ist zunächst einmal sinnvoll. Bei weniger Finanzmittel und Personalreduktionen ist eine Stellenerhöhung in der oberen Verwaltungseinheit schwer vermittelbar. Im Zuge der Personalplanungen sollten nun die Dezernate und die besondere Position von Stabstellen neu bewertet werden.

Nun sind wir in der Haushaltskonsolidierung. Es verwundert, wenn gerade jetzt im Verwaltungsausschuss die Pläne zur Neustrukturierung der Stabstellen und Strukturen bei 4 Dezernaten vorgestellt wurden. Das beauftragte Institut hat die Schwerpunkte lokalisiert. Wohnen, Klimaschutz, Digitalisierung der Ämter werden zentrale Aufgaben sein. „Abläufe in der Verwaltung verschlanken und Doppelstrukturen abbauen. Mutig wäre es noch gewesen, wenn man dabei auch eine Reduzierung der Dezernate betrachtet hätte! Das ist jedoch nicht Aufgabe der Untersuchung gewesen.“ Das bedauern die Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler Esslingen – Dr. Annette Silberhorn-Hemminger und Matthias Vetter.

Nun schiebt man das Thema in das nächste Jahr, weil das Augenmerk auf Konsolidierung des Haushaltes gerichtet ist. Aber vor der Wahl des neuen Gemeinderates 2029 und dann folgenden Neu- oder Wiederbesetzung der Dezernenten-Stellen soll diese Frage geklärt sein. Darauf haben sich die Fraktionen und Gruppen verständigt.