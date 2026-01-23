Weinachtsfeier des Traditionschors

Foto: E. Hassmann

Im Dezember 2025 feierte der Taditionschor des Sängerbundes RSK zusammen mit seinen Gästen die Sängerweihnacht im vereinseigenen Sängerheim im Bregel. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Pächter vor Ort war, wurden wir mit einem leckeren dreigängigen Menü der Mietköchin Lotte verwöhnt. Danach ließen wir uns die wunderbaren Gutlse der Sängerinnen schmecken.

Im Rahmen dieses Abends durfte die Vorstandschaft diverse Ehrungen vornehmen, und zwar Hartmut Wagner für 50 Jahre aktives Singen, davon zwei Jahre bei den Weimarer Chorknaben, und Hannelore Clauß für 40-jähriges Singen im Sängerbund RSK. Eine weitere Ehrung erhielt Willibald Neumann für sagenhafte 70 Jahre passive Mitgliedschaft.

Mit neu gelernten und auch alten bekannten Weihnachtsliedern wurde der Abend gesellig gestaltet.