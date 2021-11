WEIL – selber machen Kosten spart!

In mancher Kellerwerkstatt oder Garage schlummert das Werkzeug, das sich über viele Jahrzehnte im Haushalt angesammelt hat. Wer im eigenen Haus oder in der Wohnung viel selber gemacht hat, konnte einiges an Kosten sparen.

Für die vielen neuen Bewohner*innen, die in den nächsten Wochen in den Salucci-Höfen oder auch sonst in Weil zuziehen, möchten wir vom Quartiersbüro zwei oder drei Werkzeugkästen zum kostenlosen Ausleihen zusammenstellen. So wollen wir ermöglichen, dass auch die, die noch kein eigenes Werkzeug haben, viele Dinge beim Einzug selber machen können.

Falls jemand für diesen Zweck eine Spende machen möchte oder Werkzeug abgeben kann, sind wir sehr dankbar. Gesucht wird z.B. Schraubenzieher, Gabel- und Ringschlüssel, Inbus, Hammer, Beißzange, Kombizange, Rohrzange, Wasserwaage, kleine Sägen, Stechbeutel, Holzhammer usw.

Aber auch eine Schlagbohrmaschine oder einen Bohrhammer sind einfach gut, um mal schnell ein paar Dübel zu setzen.

Wer etwas Werkzeug abgeben kann oder sonst das Projekt unterstützen möchte, melde sich bitte bei Quartiersmanager Kurt Hilsenbeck.

Telefon: 0151 67954865 oder per Mail: quartier-weil@kdv-es.de

Mittagstisch mit 2G-Regel:

Der Mittagstisch wird beim Eintreten der Corona-Alarmstufe mit der 2G-Regel fortgesetzt. Nachweislich Geimpfte und Genesene können also weiterhin in der Lukaskirche Platz nehmen. Ein Abgabe von Essen für nicht geimpfte Personen ist nicht möglich. Auch weiterhin ist die Bestellung der Essen eine Woche im voraus erforderlich.