WEIL putzt sich für den Frühling raus!

Foto: Bild von Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay

Am Samstag, dem 25. März 2023, heißt es wieder „ES putzt“ – Wir arbeiten gemeinsam für eine saubere Stadt Esslingen am Neckar! Damit es auch in Weil wieder sauber wird, laden wir alle Anwohnerinnen und Anwohner in Weil ein, sich mit zu beteiligen. Zur alljährlichen Abfall-Sammelaktion sind Esslinger Vereine und Verbände, Umweltschutzgruppen, Nachbarschaften, Familien, aber auch Einzelpersonen herzlich eingeladen und aufgerufen, um das Stadtgebiet für den Frühling fit zu machen und auf Hochglanz zu bringen.

Gemeinsam mit dem Tiefbauamt unterstützt und koordiniert das Grünflächenamt die Mitmachaktion. Das notwendige Putzmaterial – Handschuhe, Müllzangen und Abfallsäcke – stellt die Stadt in ausreichender Zahl Vorort zur Verfügung. Sammelplatz für die Aktion am Samstag, 25. März ist vor der Lukaskirche in der Königsallee. Start ist um 9.00 Uhr. Von hier aus werden Kleingruppen gebildet und Putzbereiche eingeteilt.

Wer als Einzelperson oder Gruppe teilnehmen möchte, meldet die Anzahl der Teilnehmenden beim Quartiersmanager Kurt Hilsenbeck per Mail an quartier-weil@kdv-es.de oder Nachricht an die Mobilnummer 0151 67954865.