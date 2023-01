WEIL – Gemeinschaft gut tut!

Foto: KHil

Liebe Weiler Anwohner und Anwohnerinnen, gerne laden wir Sie ab 31. Januar wieder jeden Dienstag zum Mittagstisch in die Lukaskirche ein. So wie es aussieht, werden die Sanierungsarbeiten zur kleinen Küche innerhalb der nächsten 14 Tage termingerecht fertig. Das ehrenamtliche Mitarbeiterteam freut sich schon auf die gänzlich neue Küche. Eine Woche vor Neueröffnung des Mittagstisches wollen wir in allen Weiler Haushalten einen Menüplan einwerfen. Wenn Sie dann zum Essen kommen möchten, ist es hilfreich, uns vorher per Telefon oder Mail mitzuteilen, welches Menü Sie wählen. Als Richtpreis für die dreigängigen Menüs bleiben wir wie bisher bei 5 Euro. Wer weniger oder mehr geben will oder kann, dem steht dies frei.

Falls jemand Lust verspürt unser ehrenamtliches Team ein- oder zweimal im Monat zu verstärken, darf sich auch dazu gerne melden.

In der Interimszeit der Sanierungsarbeiten haben wir dienstags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr zur „warmen, guten Stube“ eingeladen. Manche sind dieser Einladung gefolgt und haben in kleinen Runde Karten gespielt, sich gut unterhalten und Kaffee getrunken. Wer sich noch dazu gesellen möchte, ist am 24. und 31. Januar herzlich eingeladen. Am 17. Januar ist die Lukaskirche geschlossen.

Auch der Bewegungstreff die „Fünf Esslinger“ ist seit dieser Woche wieder am Start. Treffpunkt ist ganz vom Wetter unabhängig jeden Donnerstag um 9.30 Uhr im großen Raum der Lukaskirche. Das Bewegungsprogramm hat zum Ziel, Muskeln, Knochen und Bewegungen so lange wie möglich fit zu halten.