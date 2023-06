WEIL – es unser Quartiersplatz sein soll…

Foto: sozalestadt-mbw

Kommenden Montag, am 12. Juni um 18.00 Uhr in der Lukaskirche (Königsallee 6) findet das zweite Treffen zur Bürgerbeteiligung bei der Planung eines Quartiersplatzes in Weil statt. Beim ersten Treffen am 27. April wurde durch Vertreterinnen und Vertreter des Stadtplanungsamtes benannt, dass relativ zügig ein Quartiersplatz auf der nördlichen Seite des Marstall-Gebäudes realisierbar ist. Gemeinsam mit den anwesenden Bürger und Bürgerinnen wurde gesammelt, welche Funktionen und Elemente ein lebendiger Quartiersplatz haben sollte. Das Stadtplanungsamt wird am Montag eine erste Entwurfsplanung präsentieren, die als Diskussionsgrundlage für das weitere Gespräch dient.

Am 17. Juli, wieder um 18.00 Uhr, findet das dritte Treffen zur Bürgerbeteiligung statt. Hier geht es dann um die Konkretisierung der Ideen und den Ausblick über die weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte.

Hilfreich ist es, wenn man seine Teilnahme zur Veranstaltung per E-Mail anmeldet: sozialestadt-mbw@weeberpartner.de