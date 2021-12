WEIL – der Nikolaus nach den Salucci-Höfen schaut

Am Sonntag 05. Dezember kommt der Nikolaus in die Salucci-Höfe. Er hat sich für den Nachmittag angemeldet und nimmt sich extra die Zeit, um zu schauen, wie viele Kinder dort in den letzten Wochen ihre neue Heimat gefunden haben. Sicher wird der Nikolaus auch sein goldenes Buch mitbringen und ein klein wenig Einblick geben.

Start der Nachbarschafts-Aktion ist um 15.00 Uhr. Bei gutem Wetter treffen sich die Familien, die sich im Vorfeld angemeldet haben, im Freien oder bei schlechtem Wetter in der Tiefgarage.

Die Eltern, die die Nikolausfeier organisieren, weisen darauf hin, dass für die Erwachsenen Maskenpflicht gilt und die Abstände zu den anderen Haushalten gewahrt werden müssen.

Bitte Tassen mitbringen.

Neben dem Nikolaus ist auch Quartiersmanager Kurt Hilsenbeck gespannt, wer mittlerweile die Salucci-Höfe zum Leben erweckt. Allen anwesenden Familien wird er eine kleine Tasche mit Informationen zu Weil und Esslingen mitbringen. Sollte jemand noch handwerkliche Einzugsarbeiten erledigen müssen, kann man bei ihm auch eine Werkzeugkiste oder einen Bohrhammer ausleihen.