Weihnachtsmusical ist voller Erfolg

Die ersten beiden Adventwochenenden mit jeweils vier Musicalvorstellungen im Kunstdruck CentralTheater waren ein voller Erfolg! Das Publikum zeigte sich von der Leistung des Schauspielensembles und des Live-Orchesters begeistert.

Auch um den dritten und vierten Advent herum wird die „Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens gespielt. Trotz ausgefallenem Weihnachtsmarkt kann in Esslingen so ein klein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen. Für alle Vorstellungen sind noch Restkarten unter www.schauspiel-kunstdruck.de verfügbar.

Aufgrund der aktuellen Lage dürfen im Kunstdruck CentralTheater nur 50% der Sitze belegt werden, es gilt 2G+. Einige Zuschauer, die aufgrund der aktuellen Lage nicht selbst ins Theater kommen können, nutzen die Gelegenheit, über die Spendenplattform Betterplace ihren Ticketpreis zu spenden und helfen so dem jungen & inklusiven Theater durch die erneute Corona-Krise. Für diese weihnachtliche Spendenstimmung wird die Spende an den Adventsonntagen von Betterplace sogar um 20% erhöht. In diesem Sinne und mit Freds Worten gesprochen: „Fröhliche Weihnachten, Onkel Scrooge!“