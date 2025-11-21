Weihnachtsmärktle im Pflegeheim Hohenkreuz

Foto: Roswitha Rostek

Am Dienstag, 25.11.2025 ab 14.30 Uhr gibt es am Pflegeheim Hohenkreuz wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt. „ Wir nennen es wieder Weihnachtsmärktle“, erklärt Janine Moldaschl vom Sozialdienst des Pflegeheims Hohenkreuz. Im Hof zur Seewiesenschule und im Café Schlosswiesen wird sich der weihnachtliche Duft von Glühwein, Punsch, Crêpes, selbst gebackenen Gutsle und Roter Wurst ausbreiten. Doch es wird auch sonst noch viel geboten: Seit einigen Wochen basteln Bewohnerinnen und Bewohner wunderschöne Dinge, die dann beim Weihnachtsmärktle verkauft werden sollen. Janine Moldaschl freut sich, dass sich für das Weinhnachtsmärktle auch die Seewiesenschule angekündigt hat. Kommen Sie und genießen Sie die ersten Weihnachtsmarktdüfte in diesem Jahr, ganz nah vor Ihrer Haustüre: Im Am Pflegeheim Hohenkreuz in der Seracher Straße