Weihnachtskonzerte im Münster St. Paul

Foto: Felix Muntwiler

In diesem Jahr finden in der Weihnachtzeit zwei Konzerte mit Musik zum Weihnachtsfest statt.

Das Münster St. Paul wird momentan nicht beheizt. Darum dauern diese Konzerte jeweils nur 30 Minuten.

Ziehen Sie sich trotzdem warm an.

Freitag, 30. Dezember 2022 – 20.30 Uhr

VIDIMUS STELLAM IN ORIENTE

Weihnachtsmeditation

mit gregorianischen Gesängen der Weihnachtszeit

Schola Gregoriana des Münsters St.Paul

Felix Muntwiler, Leitung, Klavier

Donnerstag, 5. Januar 2023, 19 – 19.30 Uhr

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Weihnachtliche Chormusik

von John Rutter, John H. Hopkins, u.a.

Ensemble vox humana

Felix Muntwiler, Leitung und Klavier