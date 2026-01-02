WEIHNACHTSKONZERT . CHOR & ORGELMUSIK

Foto: Felix Muntwiler

Am Sonntag, 4. Januar 2025 findet im Münster St. Paul ein Konzert mit Musik zu Weihnachten und zum Fest Dreikönige – Epiphanie – statt.

Zum Titel „WIE SCHÖN LEUCHTET DER MORGENSTERN“ singt das Vocalensemble „vox humana“ unter der Leitung von Felix Muntwiler Werke von Ludovico Vittoria, Benjamin Britten, John Rutter und John H. Hopkins. Weihnachtliche Orgelwerke von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Louis-Claude d´Aquin ergänzen das Programm.

Das Konzert beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.