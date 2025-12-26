Weihnachtsgrüße von Diana

Foto: Edi Reichle

Nun ist das Jahr schon wieder zu Ende,

Zeit zurückzublicken was wir erreicht durch unsere Hände.

Wir von Diana haben uns durch viele Veranstaltungen Mühe gegeben,

Euch zu unterhalten und vielleicht auch ein kleines Glück im Leben.

Die Siegerehrungen waren oft sehr spannend und famos,

auch der Ausflug mit vielen Freunden war grandios.

Nun bleibt uns nur zu wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest,

für Euch und Euren Familien das Allerbest.

Zeit für Euch und Eure Lieben für ein paar Tage,

Pause in dieser Zeit von all den Sorgen und Plage.

Um Kraft zu tanken fürs neue Jahr,

dies wird hoffentlich dann für alle wunderbar.

Egal wie`s kommt doch eines weiß ich ganz genau,

wir sehen uns immer Montag`s in Wäldenbronn im TSV.

Edi Reichle