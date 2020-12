Weihnachtsengel – es gibt sie auch heute noch!

Foto: Rettungshundestaffel ASB Esslingen

Einen davon stellen wir heute vor: Petra Hauke aus Mötzingen. Sie hat es selbst nicht leicht im Leben. Doch das eigene Schicksal hindert sie nicht, sich für hilfsbedürftige Menschen einzusetzen. Am Anfang stand eine Begegnung mit einem wohnsitzlosen Mann mit Hund, der in Eiseskälte und Dunkelheit ausharrte, weil ein solches Duo keinen Zugang zum Erfrierungsschutzraum hat. „Da will ich helfen“, dachte sich Frau Hauke, und begann mit Unterstützung Ihrer lieben Nachbarin mit dem kaufen, sammeln und selbst stricken allerlei notwendiger Dinge um im nächsten Winter Hilfspakete für Menschen mit Tier zu haben. „Doch wie kommen diese Pakete nun zu den Menschen, die eher am Rande unserer Gesellschaft leben und schwer erreichbar sind“, fragte sich Petra Hauke. Da fiel ihr der ASB ein, bei dem Sie seit 2 Jahren Fördermitglied ist. Draußen wird es immer kälter, die Adventszeit beginnt … das duldet keinen Aufschub! Die Rettungshundestaffel ASB Esslingen hat Erfahrung mit Spenden-Verteilungsaktionen für wohnsitzlose und bedürftige Menschen und so fuhr der „Rentierschlitten 11/77-2“ der Rettungshundestaffel ASB Esslingen los und nahm die unzähligen, wunderschön und liebevoll verpackten Präsente in Empfang.

So gerne hätten wir Frau Hauke zum Dank umarmt – doch Corona…Sie wissen ja. Beide Damen haben jedoch für so viel Engagement einen tollen Plüsch-Rettungshund bekommen und wir versicherten beim Abschied, dass wir auch in künftigen Jahren sehr, sehr gerne die Verteilung übernehmen werden. Daraufhin sagte Frau Hauke mit leuchtenden Augen: „Das finde ich klasse, wenn wir auf Sie zählen können, dann machen wir weiter!“

Es sind solche Momente und Menschen, die Hoffnung und Zuversicht in unser Leben bringen. Danke.

Eine schöne Adventszeit Ihnen und Ihren Lieben – von Ihren Rettungshundlern

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen oder uns unterstützen möchten: www.asb-es.de/rettungshundestaffel