Weihnachtliches im CentralTheater

Foto: Schauspiel Kunstdruck e.V.

Bis Weihnachten soll die Gans, die Vater Löwenhaupt für den Festtagsbraten gekauft hat, in einer Kiste im Kartoffelkeller ihr Quartier haben. Die drei Kinder der Familie versorgen das Gänschen und taufen es Gustje. Gustje geht es gar nicht so schlecht in ihrer Kiste im Keller. Doch der kleine Peter ist da ganz anderer Meinung. Störrisch beharrt er darauf, dass Gustje im Kinderzimmer schlafen darf.

Und wer triumphiert? Natürlich die Gans — die ist ja schließlich eine vergnügliche Weihnachtsgeschichte.

Freuen Sie sich auf Erzähltheater mit Puppenspiel für die ganze Familie!

Am 7. Dezember zu sehen im Kunstdruck CentralTheater.