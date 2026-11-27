Foto: BUND BG Esslingen mit KI-Unterstützung d. ChatGPT (Public Domain)

Für unsere Öl-, Gas- und Kohleimporte werden wir dieses Jahr vorauss. 100 Mrd. Euro ausgeben. Und das machen wir damit:

* In Verbrennungsmotoren wird daraus Antriebskraft – aber leider auch viel unnütze, ja schädliche Abwärme, die über die Kühlsysteme an die Umwelt abgegeben wird.

* In Gebäude-Heizanlagen entsteht beim Verbrennen der Energieträger Heizwärme und Warmwasser. Aber die Heizwärme entschwindet letztlich nach draußen. Daher – je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, und je höher die Thermostate eingestellt werden – desto höher der Heizenergie-Verbrauch.

* In Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken wird Strom erzeugt, z.T. auch Fernwärme. Aber auch hier viel unnütze, schädliche Abwärme, die in Flüsse und Kühltürme geleitet wird.

* Zudem produzieren die vorgenannten Prozesse Abgase in gigantischer Menge. Der größte Teil davon wird einfach in die Atmosphäre geblasen, verstärkt dort die Erderwärmung mit ihren schlimmen Folgen. Dazuhin werden gesundheitsschädigende Stoffe wie Stickoxid und Feinstaub freigesetzt.

FAZIT: Diese bisherige Art von Energiewirtschaft ist offenbar teuer, ineffizient sowie schädlich für unseren Planeten – und auch für uns ganz persönlich! Deshalb – eine schon seit Jahrzehnten klare Notwendigkeit: Wir müssen weg von Öl, Gas und Kohle! Aber: auch die bereits 31. Folge der jährlichen Konferenz der Vereinten Nationen zu diesem Thema, genannt “COP”, ist jüngst wieder gescheitert.

Wir Bürgerinnen und Bürger sollten also nicht zuwarten, bis politische Regelungen (oder irgendwann vielleicht noch kommende neue Techniken?) die Probleme wegzaubern. Besser:

Vernünftig konsumieren! Und bereit sein, auch eigenes Geld für mehr Effizienz sowie erneuerbare Energie einzusetzen!