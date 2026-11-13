Weg von Öl und Gas – aber wie ?! (Folge 8)

Foto: Universität Reading (Vereinigtes Königreich)

In dieser Reihe wurde bereits darauf hingewiesen, dass Deutschland zuletzt pro Jahr etwa 80 (!) Milliarden Euro für den Import von Kohle, Erdöl u. Erdgas ausgegeben hat. Aber das scheint schon nicht mehr aktuell zu sein! Nach neuesten Aussagen unseres Umweltministers Carsten Schneider von Anfang November zeichnet sich ab, dass “Deutschland derzeit mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr für fossile Energieimporte ausgebe”.

Und er fügt hinzu: “Das sei absurd”. Ja, diesen Standpunkt teilen die Umweltverbände voll und ganz! Denn nicht nur, dass unserer Volkswirtschaft auf diese Weise gewaltige Mengen an Kapital verlorengehen – Kapital, welches wir eigentlich in sehr nützliche Dinge hier im eigenen Land investieren könnten. Nein, es kommt ja noch hinzu, dass die zugehörigen Mengen an Kohle, Erdöl und Erdgas dann hierzulande verbrannt und meist nur wenig effizient in “Nutzenergie” umgewandelt werden, z.B. in den Motoren von Autos. Die schlimmste Nebenwirkung dieser Verbrennungsprozesse: das Hauptprodukt, nämlich klimawirksames Kohlendioxid, wird dann per Auspuff oder Kamin einfach in die Umgebungsluft eingeleitet. Die Erdatmosphäre dient also weiterhin als die Abfalldeponie unserer fossilen Energiewirtschaft!

Die Folge: wir steuern nach neuesten Berechnungen voraussichtlich auf eine Erderwärmung von 2,8 °C zu. Das würde die Lebensbedingungen für das Menschengeschlecht massiv verändern – noch viel schlimmer, als es uns – nun auch in Europa! – der Hitzesommer 2026 gezeigt hat. Insbesondere würde das die bisherige Art der Landwirtschaft und somit unsere Lebensmittelversorgung (!) sehr bedrohen.

Grund genug, aus diesem Teufelskreis endlich auszubrechen! Mehr dazu in der kommenden Woche.