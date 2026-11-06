Weg von Öl und Gas – aber wie ?! (Folge 7)

Foto: KI-generiert mit Hilfe von ChatGPT (Public Domain Mark)

Wie bereits in dieser Reihe beschrieben: unsere Erdöl-, Erdgas- und Kohle-Importe zu verringern, würde unserer jetzigen Abhängigkeit von auswärtigen Lieferländern und Konzernen abhelfen. Und: Riesige Mengen an Geld könnten dann im eigenen Land bleiben! Dazuhin wäre das ein Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels – denn je weniger fossile Energie wir einsetzen, desto weniger Abgase, also Treibhausgase, leiten wir in die Erdatmosphäre ein.

Auf diesem Weg würde vernünftige Beschränkung auf das Notwendige, beim Konsum von Energie und Waren, genannt “Suffizienz”, viel helfen. Tatsächlich könnte hierzu fast jeder einen Beitrag leisten, oder?

Ein weiterer Schritt sollte die Verbesserung der EFFIZIENZ beim Energieeinsatz sein. Dazu würde z.B. beim Verkehr die allmähliche Abkehr von den Verbrennungsmotoren gehören. Denn bisher geht auf dem langen Weg des Erdöls – vom Bohrloch bis zu den Antriebsrädern! – sehr viel Energie unnütz verloren: ca. 80 % beim Benzinantrieb, ca. 55 % beim Dieselantrieb. Auch Elektrofahrzeuge sind keine Patentlösung für unsere Verkehrsprobleme, funktionieren aber immerhin viel effizienter – vor allem dann, wenn sie mit erneuerbarem Strom versorgt werden.

Ein weiterer, namhafter Beitrag zur Einsparung von Erdöl und Erdgas müsste vom Gebäudebereich erbracht werden. Hier kann es nicht allein darum gehen, auf andere, fossil-ärmere Heiztechniken umzustellen, bei weiterhin hohem Wärmebedarf infolge eines schlechten Gebäudezustands.

Aber welche Sanierungsmaßnahmen die beste Wirkung haben – das erfordert individuelle Beratung! Impulse dazu am Sonntag, 8.11., ab 11:00 beim WÄRMEFORUM der Klimaschutz-Agentur im alten Kögel-Gebäude! Näheres via stadt@esslingen.de.