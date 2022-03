We are OPEN! Frisch, fröhlich und belüftet!

Foto: Klaus-Peter Huschka

Um die Vereins- und Konzertlocation „Blues Base“ im Untergeschoss des Gebäudes der Fa. Meine Mediatec unter Coronabedingungen wieder zu nutzen, war der Einbau einer Lüftungsanlage erforderlich. Schon im Oktober 2020 hatte die Kulturinitiative BluesinTown e.V. Fördergelder beim Programm Neustart Kultur dafür beantragt.

Nach einigen Monaten des Wartens und Hoffens kam im Frühjahr 2021 endlich die Nachricht, dass die Förderung genehmigt ist. Leider hatten sich in der Zwischenzeit durch die fortschreitende Pandemie der Preis für Material und Einbau fast verdoppelt und es musste mehrfach umgeplant, neue Angebote eingeholt und Gespräche geführt werden, um das Vorhaben zumindest in der Nähe des Kostenrahmens umzusetzen.

Dank der unentgeltlichen Planungsunterstützung durch die Fa. PHT Faulhaber aus Plochingen, dem Unternehmen Kratschmayer Kälte-Klima-Lüftung GmbH und der Großzügigkeit unseres Vermieters Fa. Meine Mediatec konnte die Anlage im Februar 2022 endlich eingebaut werden. Mit Hilfe der Fa. Mediaco aus der unmittelbaren Nachbarschaft wurde am 10.März die letzte Hürde genommen. Sie stellten den Kran zur Verfügung, um den tonnenschweren Motor auf das vorbereitete Podest zu heben. Mit Spendenaktionen wird BluesinTown e.V. in den nächsten Monaten die Kosten, die dem Verein entstanden sind, auffangen. Aber „Ohne die Förderung durch Neustart Kultur hätte eine solche Anlage weit außerhalb unserer Möglichkeiten gelegen. Dafür sind wir sehr dankbar.“ (Christoph Klein, 1.Vorstand).

So kann BluesinTown e.V.– nach langen Monaten stark eingeschränkten Betriebs – ab April wieder mit den gewohnten Aktivitäten, Blues Sessions und Konzerten loslegen. Wie immer kann man alle Veranstaltungen und Aktionen auf unserer Webseite: www.bluesintown.de finden.