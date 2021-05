WATTBEWERB CHALLENGE: was können Balkonkraftwerke?

Foto: Hilsheimer

Esslingen nimmt am WATTBEWERB teil. DieStädtechallenge WATTBEWERB ist eine Aktion, die nur Gewinner kennt, denn es geht darum, die solare Energieerzeugung möglichst schnell zu verdoppeln. Grosse Dachflächen haben grosse Wirkung, aber auch wer einen Balkon hat, kann etwas dazu beitragen und ein „Balkonkraftwerk“ installieren.

Für Montag, 17. Mai 20 Uhr lädt das Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen in Zusammenarbeit mit Parents for Future Esslingen zu einer virtuellen Informationsverstaltung ein. Zunächst wird Thomas Albrecht über Balkonkraftwerk informieren. Im zweiten Teil kommt ein Mann der Praxis zu Wort: Samuel Hilsheimer hat auf seinem Balkon in der Innenstadt ein Photvoltaikmodul installiert.

Der Link zu Teilnahme an der Veranstaltung wird ein paar Tage vor der Veranstaltung auf der Seite https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/ zu finden sein.