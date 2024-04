Was wird aus unseren Sportplätzen?

Foto: Aktionsbündnis lebenswertes Esslingen

Wir erklären schon über viele Jahre hinweg, dass bestimmte Freiflächen für eine Stadt unverzichtbar sind. Dazu gehören Naherholungsgebiete, Parks, Ackerflächen für eine stadtnahe Lebensmittelverorgung, Landschaftsschutzgebiete, Spiel- und Sportplätze. Gegen enorme Widerstände wurde die Fußball-Abteilung des SV 1845 Esslingen vom VfL-Post Gelände vertrieben, um dort eine Bebauung realisieren zu können.

Die Fußballabteilung des VfL-Post hat in der Vergangenheit nach eigenen Angaben viele Kinder und Jugendliche, die neu nach Esslingen gekommen sind, intergriert und eine sportliche Heimat geboten. Insbesondere die Pliensauvorstadt ist dringend auf solche Angebote angewiesen. Auch die Vereinsgaststätte auf dem VfL Post Gelände war für viele Menschen ein wichtiger sozialer Treffpunkt und wurde geschlossen, obwohl der Wirt dort sehr gerne weiter gemacht hätte.

Aus unser Sicht muss jetzt mit dem Stadtteil ein Konzept erarbeitet werden, wie Gaststätte und die komplette Sportflächen wieder neu als Gaststätte und Sportstätte belebt werden können, nachdem die Container als Zwischenlösung für die neue Realschule wieder abgebaut wurden.

Wir begrüßen es sehr, dass zur kommenden Gemeindratswahl am 09.06. ein neues Wahlbündnis antritt, das Sportplätze erhalten will. Am 09.06. können Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren für „WIR und Sportplätze erhalten“ stimmen, um die drei betroffenen Sportplätze doch noch zu retten.