Was tun mit dem vielen Müll?

Foto: eigene Aufnahme

An der Esslinger Stadtputzete ES-putzt nahmen wir von FÜR zu fünft teil und haben den Förderverein Pliensauvorstadt unterstützt.. Regen und Kälte haben uns nicht geschreckt. Fleißig haben wir in der Pliensauvorstadt mehrere Säcke mit Unrat und Müll gefüllt.

Dabei hatten die Kinder der Schulen und Kindergärten schon am Vortag fleißig Müll gesammelt. Ein Trupp hat sich auf die Sammlung von Zigarettenkippen konzentriert und bestimmt 300 oder mehr Kippen eingesammelt. (Eine einzige Zigarettenkippe kann bis zu 40 Liter Grundwasser versauen.) Unterwegs wurde auch diskutiert: Wer ist eigentlich für die weltweite Vermüllung insbesondere der Weltmeere verantwortlich? Ein Thema, das vom Esslinger Shantychor hervorragend aufgegriffen wurde. Auch ob eine viel genauere Trennung des Restmülls mit Hilfe von KI möglich ist und ob auf diese Weise nicht viel mehr Wertstoffe recycelt werden könnten.

Beim anschließenden Treffen im Bürgerhaus kamen verschiedene Ideen auf was gegen die Vermüllung der Stadt getan werden könnte.

Von häufigerem Einsatz von Reinigungsdiensten, über 50 Cent Pfand pro Zigarettenkippe, zu mehr Werbung in Socialmedia und TV für Müllvermeidung wurde philosophiert. Einig waren wir uns, dass Müll Müll anzieht und die Situation an den Containern eine Zumutung ist und ein wirklich schlechtes Stadtbild abgibt. Und vor allem, dass die ehrenamtliche Stadtputzete eine tolle Einrichtung ist.

PS: Oben bleiben! Kommt zur Achthundersten Montagsdemo gegen Stuttgart 21 am 30.3. um 18 Uhr Schloßplatz Stuttgart!