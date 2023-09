Was macht Greenpeace Esslingen ?

Foto:

Diesen Mittwoch haben wir auf dem Bahnhofsvorplatz informiert zum Thema Mobilität für alle. Denn wir brauchen eine Verkehrswende, durch die mehr Menschen ihre Ziele bequem und verlässlich ohne eigenes Auto erreichen. Nur so kann der Verkehr einen Beitrag zum Schutz des Klimas – und damit zum Schutz der Menschheit – leisten. Unsere Petition findet Ihr auf unserer Webseite.

Wie geht es weiter?

Für Sonntag den 3.8. läd Greenpeace alle ein, zu einem großen Menschenbild in München zusammen zu kommen. Alle, die sagen: wir brauchen Bahn statt Autobahn. Wir brauchen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Wir lassen es nicht zu, dass diese Ziele gegeneinander ausgespielt werden. Und vor allem brauchen wir ein Verkehrsministerium, das sich endlich daran macht, sozial gerechte Maßnahmen für Klimaschutz und Verkehrswende umzusetzen. Wir treffen uns in München in der Maximilianstr. 11, ab 12 Uhr, um 13 Uhr wird das Bild gemacht. Warum nicht das Deutschlandticket nutzen und mitkommen?

Unser nächstes Gruppentreffen ist am Donnerstag 07.09. 19:30 Uhr im Forum Esslingen (Schelztorstraße 38). Online Teilnahme ist möglich (Zugangsdaten auf Nachfrage).

Am 15. September ist der 13. Klimastreik! (14 Uhr Bahnhofsvorplatz) Nie zuvor war es wichtiger als in diesem Jahr, dass Menschen weltweit für eine Politik auf die Straße gehen, die Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit zusammen denkt und ihre globale Verantwortung annimmt und konsequent umsetzt.

Am 1.Oktober werden wir uns zum gemeinsamen Müll-Sammeln in Esslingen treffen. Start 11:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr.

Interessierte sind herzlich willkommen! Auf www.greenpeace-esslingen.de findet Ihr Kontaktdaten