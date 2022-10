Was macht eigentlich Greenpeace Esslingen?

Foto: Foto: e

Dringender denn je braucht es gerade jetzt Menschen, die sich für Frieden und Umwelt einsetzen! Vielen Umweltgruppen fehlt es seit Corona aber an Engagierten. So hat man die letzten Jahre auch in Esslingen nicht viel von der Ortsgruppe, die immerhin schon seit 40 Jahren besteht, gehört, was sehr schade ist. Denn Greenpeace macht als international tätige ökologische Organisation die Probleme der Umwelt, insbesondere die globalen, bewusst, um die Beeinträchtigung oder Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen zu verhindern, und setzt sich weltweit für Frieden und Völkerverständigung ein.

Zuletzt beteiligte sich Greenpeace Esslingen an einer Protestaktion gegen ein geplantes Erdgas-Projekt an der westaustralischen Küste, an dem der Energiekonzern RWE sowie Uniper beteiligt sind und das enorme Gefahren für Flora und Fauna birgt. Dieses Projekt würde übrigens unsere aktuelle Energieknappheit nicht lösen, denn Lieferungen waren frühestens 2025 möglich.

Am Mittwoch, 12.10. stellt sich Greenpeace Esslingen mit einer Präsentation allen Interessierten vor und vermittelt Einblicke in die Organisation Greenpeace und die Arbeit der Ortsgruppen. Beginn 19.30 Uhr, Ort Forum Esslingen, Raum G3, Schelztorstr.38