Was macht eigentlich der BUND so … ?!

Foto: www.bund.net

Vorab hier auch mal der vollständige Name des BUND: „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.“ Er ist als Mitglied von „Friends of the Earth (FoEI)“, dem größten Umweltnetzwerk der Welt, international vernetzt. Das Ziel seiner vielfältigen Aktivitäten – in einem Stichwort zusammengefasst: der Erhalt der Lebensgrundlagen für uns Menschen auf dieser Erde!

Angesichts der dramatischen Über-Nutzung von Wasser, Boden und Luft durch uns Menschen sind diese Lebensgrundlagen leider sehr gefährdet, die Katastrophen häufen sich. Um so wichtiger, dass fachkundige, aber von Wirtschaft und Regierungen unabhängige Personen die Lage ständig im Blick behalten, wissenschaftlich begutachten, die Öffentlichkeit informieren und zukunftsfähige Konzeptionen erarbeiten. Das erstreckt sich neben vielen anderen Themen z.B. auf den Arten- u. Landschaftsschutz, den Meeresschutz, die Waldpflege – bis hin zu den praktischen Fragen nachhaltiger Landwirtschaft, Siedlungsplanung, Mobilität und Energieversorgung. Hier in bunter Aufzählung einige aktuelle Aktionsfelder des BUND-Bundesverbandes:

Wie bringen wir Städte und Gemeinden dazu, auf ihren Grünflächen auf Glyphosat und andere Pestizide zu verzichten? Wie können einige unserer heimischen Wälder wieder Heimat für Wildkatzen werden? Wie helfen wir Gartenschläfer, Meise & Co. mit Nistkästen? Wie bringen wir echte Umweltbildung zu jungen Menschen? Wie setzen wir eine bessere Reparatur-Freundlichkeit von Industrieprodukten durch? Wie sichern wir eine zuverlässige Energieversorgung ohne Atomkraftwerke?

A propos Atom: dieser Tage ist der BUND der „Internationalen Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen (ICAN)“ beigetreten – denn die Existenz dieser Waffen bedroht unser Leben ja leider fortwährend.

Der BUND ist als gemeinnützig anerkannt, Mitgliedsbeiträge und Spenden an den BUND sind steuerlich absetzbar. Kontaktaufnahme und weitere Informationen gerne und jederzeit unter info@bund-esslingen.de!