Was macht das Bündnis für Klimagerechtigkeit?

Foto: Thomas Albrecht, 2024

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen besteht seit November 2019 uns setzt sich aus Mitgliedern vieler Esslinger Gruppen und Initiativen zusammen, die alle bereits einzeln gegen den Klimawandel aktiv sind:

Wandelstadt Esslingen,

Parents for Future Esslingen,

Bündnis Esslingen aufs Rad,

VCD Kreisverband Esslingen,

Esslingen Feinstaub Lärm e.V.,

Transition Town Esslingen,

GREENPEACE Esslingen,

Fridays for Future Esslingen,

ADFC Kreisverband Esslingen,

ReparaturCafé Esslingen,

Foodsharing Esslingen,

BUND Bezirksgruppe Esslingen,

FUSS e.V. Ortsgruppe Esslingen,

Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen,

Zusammen Zukunft Leben ZuZuLe,

Bürgerlobby Klimaschutz, Ortsgruppe Esslingen,

Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. Regionalgruppe,

GermanZero.

Zuletzt sind noch die architects4future Ortsgruppe Esslingen dazu gekommen.

Wer mehr wissen will, ist am Montag 8. Juli 18:30 Uhr zu einer kleinen Einführung, einem “onboarding” eingeladen. Wir treffen uns am Hermann-Kurz-Denkmal, wo der Hermann-Kurz-Weg von der Landhausstrasse abzweigt.

Thomas Albrecht macht diese Einführung bei jedem Wetter, das uns der Klimawandel bereits heute beschert. Anschliessend findet das Treffen des “Mittelkreises” statt, bei dem sich Vertreter:innen verschiedener Gruppen abstimmen.

Das Treffen findet ganz in der Nähe statt und ist öffentlich.

Kontakt: info@klimagerechtigkeit-esslingen.de