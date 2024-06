Foto: Roswitha Rostek

Was lange währt, wird endlich gut….der Spruch passt oft und hier natürlich auch. Die Planungen für den neuen Bolzplatz begannen schon 2017. Damals hat BM Wallbrecht den BA WHSO in einer Sitzung informiert und Anregungen für eine Neugestaltung mitgenommen. Der BA hat sich damals z. Bsp eine Boule Bahn vorstellen können, Bänke und Tische zum Sitzen und Verweilen, aber auf alle Fälle zwei Tore, damit Kinder nach Herzenslust kicken können. Durch den Neubau der Feuerwache sind die Pläne in den Hintergrund gerückt, der verfügbare Platz wurde kleiner. Ein Bolzplatz war dadurch nicht mehr möglich, der Abstand zu den Nachbarn war zu gering, da gibt es Auflagen, hat man uns gesagt. Das Grünflächenamt hat dann den Jugendtreff Nord mit in die Planung einbezogen, denn neben dem großzügigen Kleinkindbereich sollte etwas für die 10- bis 14jährigen entstehen. Die Jugendlichen durften ihre Vorstellungen einbringen. Bis es zur Realisierung kam ist nun viel Zeit vergangen. Die damaligen Jugendlichen sind nun wahrscheinlich groß, wir hoffen aber, dass auch die Jugendlichen von heute noch Spaß an der Anlage haben. Jugentreffleiter Matthias Weißenfels war jedenfalls am Tag der Eröffnung mit einer ganzen Gruppe vor Ort und testete die Spielgeräte voll auf ihre Eignung. Er zeigte sich zufrieden und hofft, dass die Kinder auch immer einen Ball dabei haben, wenn sie hierher kommen. „Dann können sie hier viele verschiedene Spiele spielen.“ Wir wünschen uns, dass es hier ein gutes Miteinander mit Kindern, Jugendlichen, Älteren und Nachbarn gibt, dass dieser neue Ort zu einem gern besuchten Treffpunkt wird und zu einer angenehmen Lebensqualität im Stadtteil beiträgt. Wir sagen Danke, dass wir nun dieses Angebot hier bekommen haben.