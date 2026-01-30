Was läuft auf dem Zollberg? Austausch vor Ort

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Die Freien Wähler haben sich mit Vertretern des Bürgerausschusses Zollberg zu einem konstruktiven Austausch über aktuelle Themen im Stadtteil getroffen. Ein Schwerpunkt war die Verkehrssituation auf dem Zollberg. Dabei wurde betont, dass Einzelmaßnahmen nicht ausreichen, da Änderungen an einer Straße Auswirkungen auf das gesamte Gebiet haben. Für die Mutzenreisstraße wird deshalb ein entsprechendes Verkehrskonzept erwartet, das hoffentlich im Frühjahr vorgestellt wird.

Beim Radweg auf der Zollbergstraße wurde angeregt, den kurzen Abschnitt, auf dem Radfahrer auf die Fahrbahn wechseln, deutlich rot zu markieren. Dies würde die Aufmerksamkeit der Autofahrenden erhöhen und die Sicherheit verbessern. Positiv bewertet wurden die direkten Fußwegeverbindungen vom Zollberg in die Innenstadt. Hierbei hofft man, dass die Pfeifferklinge bald wieder zugänglich gemacht wird. Zur Buslinie 118 wurde diskutiert, ob die Rückkehr zur früheren Streckenführung für die Mutzenreisstraße den Vorteil hätte, dass sie nicht für den Begegnungsverkehr von Bussen ausgelegt werden müsste. Damit könnten Parkplätze erhalten werden. Kritisch angesprochen wurden zudem kurzfristige Ausfälle der Linie, die offenbar nicht immer in der App angezeigt werden.

Auch die Verkehrssicherheit vor den Schulen war Thema. Parkende Wohnmobile im Bereich der Eichendorffschule schränken die Sicht für Kinder ein. An beiden Schulen kommt es zu Schulbeginn und -ende regelmäßig zu unübersichtlichen Situationen. Die Ergebnisse möglicher Schulstraßen werden erwartet. Der Zollernplatz wird als Veranstaltungsort geschätzt, zugleich wurde mehr Pragmatismus bei Genehmigungen für kleine Veranstaltungen gefordert.