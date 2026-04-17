Was ist los beim SVE?

Foto: Schneeschuhverein Esslingen e.v.

Seniorennachmittag

Liebe SVE-Seniorinnen und SVE-Senioren,

der Winter in Esslingen ist bereits vorbei. Umso mehr freuen wir uns darauf, euch endlich wiederzusehen!

Wir laden herzlich ein zu einem gemütlichen Seniorennachmittag im Dulkhäusle:

Donnerstag, 23. April 2026, ab 15:00 Uhr

Freut euch auf einen geselligen Nachmittag bei Kaffee und leckerem Kuchen. Wer mag, kann zuvor an einem kleinen Spaziergang mit schöner Aussicht teilnehmen.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns auf viele bekannte Gesichter – so zahlreich wie in den vergangenen Jahren!

Info: Hotte Schmid – hotte.schmid@gmail.com – www.svess.de

Ein Blick in die Tourenabteilung

Allround-Genuss: Skitour im Bregenzerwald

Ein sportlich und kulinarisch abwechslungsreiches Wochenende verbrachte Mitte März eine achtköpfige Gruppe der Skitourenabteilung des SVE im hinteren Bregenzerwald. Unter Leitung von Tourenführer Martin Seher diente der Landgasthof Bad Hopfreben vom 13. -15.0 3.26 als Ausgangspunkt für Touren rund um Damüls.

Zum Auftakt führte der Aufstieg bei zunächst milden Temperaturen von 5 -10°C und bedecktem Himmel, ehe ein Wetterumschwung mit Wind und Schneefall eine verkürzte Gipfelrast erforderte. Stattdessen wurde der Tag mit Kaffee und Kuchen im Tal sowie einem gemeinsamen Abendessen mit Rindergulasch und Spinatknödel beendet.

Am zweiten Tag ging es bei 20 cm Neuschnee zum Portlahorn (2010 m). Eine Gratpassage und die anschließende Abfahrt im unberührten Pulverschnee bildeten den sportlichen Höhepunkt. Kulinarisch klang die Tour mit regionalen Spezialitäten aus. Weitere Berichte und Bilder unter www.svess.de