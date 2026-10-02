Was ist drin in der Wundertüte?

Foto: Renate Kalloch/pixelio.de

Acht Tage vor dem Konzert wird´s höchste Zeit, dass wir Ihnen die Melodien vorstellen, die Sie bewegen werden im „Was uns bewegt“ – Konzert der Concordia Wäldenbronn am 10. Oktober um 17 Uhr in der Hohenkreuzkirche hören.

Damit´s nicht zu viel wird, beschränke ich mich auf den chorischen Teil. Es gibt nämlich auch einen instrumentalen, in dem ein junges Künstlerpaar auf Geige und Cello zusammen mit unserer Pianistin Yu-Chieh Su Klassik und Romantik pur präsentiert. Einzelheiten dazu am nächsten Freitag in der ZWIEBEL.

Unser Themensong heißt „Das wünsch ich dir“, 2017 entstanden und somit jüngste Komposition im Reigen der Melodien aus sieben Jahrzehnten des 20. und 21. Jahrhunderts. Er ist ein echter Wurf von Martin Buchholz. Toller Text, tolle Musik mit Ohrwurmcharakter. Die beiden ältesten Evergreens des letzten Jahrhunderts aus den Jahren 1931 und 1932 stammen vom gleichen Komponisten (Werner Richard Heymann) und wurden beide von Lilan Harvey gesungen: „Das gibt´s nur einmal“ und „Irgendwo auf der Welt“. Nehmen Sie für letzteres sicherheitshalber ein zweites Taschentuch mit. Für die 60er und 70er-Jahre Songs werden sie´s nicht brauchen; stattdessen neue Batterien für die Hörgeräte (falls nötig) oder einfach nur ganz große Ohren. Ich sage nur: Simon and Garfunkel, Udo Jürgens, Louis Armstrong, Carpenters, Edwin Hawkins Singers und Terry Jacks, womit wir bereits in der 80er und 90er-Jahren wären mit Reinhard Mey, „Memory“ aus dem Musical „Cats“, „Wind of Change“ und dem Lied, das bereits über 250 Jahre auf dem Buckel hat; Sie werden´s nicht glauben: „Amazing Grace“ – Schluss und Höhepunkt mit Chor, Solisten und unserem 10-Finger-Orchester. Die Leitung hat Sabine Layer.