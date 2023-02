Was hält schon bis in alle Ewigkeit?!

Foto: www.endlagersuche-infoplattform.de

Tja, so versuchen wir uns manchmal zu trösten, wenn uns ein liebgewordener Gegenstand aus Unachtsamkeit oder aus Altersschwäche zerbrochen ist … und tatsächlich: alles von Menschenhand Geschaffene hat so seine Zeit, und irgendwann geht diese Zeit dann auch zu Ende, ob man will oder nicht.

Aber – da gibt es auch das Gegenteilige: nämlich von Menschenhand Geschaffenes, das viel viel länger fortbesteht, als es uns wirklich recht sein kann! Dazu gehört insbesondere der strahlende Abfall aus unseren kerntechnischen Anlagen, also den Uranminen, den Anreicherungsanlagen, den Brennelement-Fabriken, den Kernkraftwerken u. den Wiederaufarbeitungsanlagen.

All das hat gewaltige Mengen an Atommüll aufgehäuft, der unvermeidlich noch in Zehntausenden von Jahren gefährliche Strahlung aussenden wird. Aber für die dauerhaft sichere Verwahrung dieses Materials gibt es immer noch keine überzeugenden Konzepte, und vor allem auch keine geeigneten Orte: so hat sich die Suche nach eventuell möglichen „Endlagerstätten“ für diesen hochgefährlichen Müll in Deutschland zuletzt ein weiteres Mal verzögert – frühestens in den 2040er-Jahren darf mit konkreten Vorschlägen gerechnet werden! Das ist eine gewaltige Altlast, eine Bedrohung für Umwelt und Gesundheit, die weiterhin ständig um uns herum sein wird.

Mögen diejenigen, die derzeit wieder nach neuen Brennelementen für unsere viele Jahrzehnte alten Reaktoren rufen, oder sogar nach dem Zubau von weiteren, das doch bitte im Bewusstsein behalten! Und mögen sie auch bedenken, dass wir bei dem Brennmaterial für unsere Kernreaktoren weiterhin stark von Zulieferungen aus Regionen und Fabriken abhängen, die von Russland oder von China kontrolliert werden. Eine unabhängige, zukunftssichere Energieversorgung, wie wir sie endlich bräuchten, ist auf diese Art also keinesfalls erreichbar.

