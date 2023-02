Was die WELT und EUROPA zusammenhält

Foto: LIMA

• SOUND FOR EUROPE

Beethoven, Schiller und die europäische Idee. In Fragmenten und Bildszenen nähern sich Komponist und Dichter der Vision von Freiheit und Gleichheit, die in der Musik Beethovens ihre Projektionsfläche für das Streben nach europäischer Identität findet. Eine visuelle Zeitreise durch die europäische Geschichte sowie Einblicke in die Biografien der beiden Künstler Ludwig van Beethoven und Friedrich von Schiller verbinden sich mit Auszügen aus Beethovens 9. Sinfonie zu einem theatralen Diorama.

NÄCHSTE AUFFÜHRUNGEN: Am Sonntag 05.02. um 17 Uhr; am Donnerstag 09.02. um 19 Uhr und am Freitag 10.02. um 20 Uhr.

• QUIDAM FAUST

Ein gewisser Herr FAUST, ein Wissenschaftler, verzweifelt an den Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten. Was die Welt und das Universum zusammenhält, will sich ihm nicht erschließen. Dem Burnout nahe offenbart sich ihm sein Alter Ego in Form eines gewissen Herrn Mephisto. Dieser soll ihm die vergnüglichen Seiten der Existenz zugänglich machen, um neuen Lebenssinn zu finden. Auf dem nun folgenden Egotrip von Faust mutiert das Modell einer ›Weltmaschine‹ in seinem Laboratorium zur virtuellen ›Wunschmaschine‹ seiner Träume.

NÄCHSTE AUFFÜHRUNG: Am Samstag 04.02. um 20 Uhr.

• LIMA-THEATER, Landolinsgasse 1, Esslingen, www.lima-theater.de • Abendkasse: zwei Stunden vor Beginn im LIMA, Tel. 311124 • Kartenvorverkauf: Esslinger Stadtmarketing, Tel. 39 69 39 69 • Online-Tickets: www.lima-tickets.de