Was brauchst du, um Mut zu fassen?

Foto: Martin Kerner

“In einem Klostergespräch muss es um Wesentliches gehen”, meint Citypfarrerin Cornelia Krause, die das kleine Programm des Klosters für die Stadt koordiniert. Wesentliches entdecken – das ist für sie ein wichtiges Ziel, das sich durch das Angebot durchzieht. Bei einem Interview zum Thema “Mut” gibt es dafür am Samstag, 29. November eine Gelegenheit. Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre innere Stärke zu entwickeln und Mut, eng verbunden mit Selbstvertrauen, für ihren Alltag, ihr Engagement, ihre Beziehungen, ihre Berufstätigkeit zu fassen. Wie das gehen kann, was ihm Mut gibt und wie wir uns gegenseitig ermutigen können – dafür gibt als Interview- und Gesprächspartner der neue Dekan des Kirchenbezirks Esslingen, Klaus-Peter Lüdke, Antworten und Hinweise. Das Gespräch beginnt um 14:30 Uhr im Blarerzimmer, Eingang Franziskanerkirche.

Im Anschluss daran wird das Lichterlabyrinth im Advent in der Franziskanerkirche eröffnet. 300 Kerzen und Zweige bilden ein begehbares Labyrinth, eine berührende Stimmung entsteht. An allen vier Adventssamstagen sind die Teelichter jeweils von 16 bis 19:30 Uhr angezündet. Es ist auch möglich, einfach auf dem alten Chorgestühl zu verweilen und das Lichtermeer in dieser Oase der Stille eine Weile wahrzunehmen.

Um 17 Uhr (bis 17:25 Uhr) erklingt jeweils Musik im Labyrinth, den Auftakt macht am 29. November Fabian Grosch mit Orgelmusik. Der Eintritt ist zu allen Angeboten frei. Franziskanerkirche Esslingen, Franziskanergasse 4.