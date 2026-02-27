Warum Verzeihen eine Wohltat sein kann

Foto: Bailey Burton, unsplash

„Das kann ich niemals verzeihen!“ Wer tiefe Verletzungen erfahren hat, kann diese Haltung nachvollziehen. Doch die Zeit allein heilt keine Wunden. Wer nicht auf Dauer in negativen Gefühlen gefangen bleiben will, muss sie loslassen, um einen Raum für inneren Frieden zu finden. Die Kunst des Verzeihens ist etwas vom Schwersten, aber sie kann eine Wohltat sein, für andere und für sich selbst. Dr. Beate M. Weingardt, Diplom-Psychologin und Evangelische Theologin aus Tübingen, befasst sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich und persönlich mit dem Prozess des Vergebens. Im Rahmen der Esslinger Frauenwochen kommt sie, eingeladen vom Kloster für die Stadt, zu einem Vortrag am Montag, 09.03.2026 um 19:30 Uhr im Blarer-Gemeindehaus, Eingang Blarerplatz. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.