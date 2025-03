Warentauschtag im März

Foto:

Es ist mal wieder so weit: Das Frühjahr kommt und man hat Lust auf Veränderung.

Da kommt der Warentauschtag-Termin von „BRING MIT – HOL AB!“ gerade recht, wenn in Schränken, Keller, Garagen wieder mal Platz geschaffen werden soll für Neues. Am Freitag, den 21.03.2025 nehmen wir in der Hohenkreuzhalle von 17 – 20 Uhr gut erhaltene und saubere Waren an, die dann am Samstag, den 22.03.2025 von 10 – 12 Uhr kostenlos an Interessierte wieder abgeben werden. Die Waren müssen von einer Person zu tragen sein, – größere Gegenstände können an unserer Pinnwand oder online bei „esslingen.verschenkmarkt.info“ angeboten werden .

Elektrogeräte werden vor Ort geprüft. Bildbände, Lexika, CD´s, Videokassetten TV-Geräte u. ä. können wir leider nicht annehmen.

Was wir angenommen haben, muss nach der Veranstaltung nicht wieder abgeholt werden. Man kann entweder nur bringen oder nur holen oder beides. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website BA WHSO, Esslingen.