Wanted: Sängerinnen und Sänger!

Gottesdienste ohne Singen sind immer ein Notbehelf. Aber in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit werden wir den Gesang noch schmerzlicher vermissen als sonst. Kleine Ensembles von 4-8 Leuten sind in der Kirche möglich. Sie können stellvertretend für die Gemeinde zum Beispiel „Es kommt ein Schiff geladen“ singen, oder „Ihr Kinderlein kommet“. Günstig im Sinne des Infektionsschutzes ist es natürlich, wenn Mitglieder einer Familie oder Paare dabei sind. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, rufen Sie einfach an (Tel. 381277). Wir freuen uns über alles, was Sie selbst mit Freude beitragen können, hohe Kunst oder einstimmiges einfaches Lied.