Wanderung um Mühlhausen (Enz) am 28.09.2025

Foto: Barbara Schweizer

Herzliche Einladung

nach Mühlhausen/Enz zur Herbstwanderung

Dieses Mühlhausen ist ein Teilort von Mühlacker und liegt ca. 50 km nordwestlich von Esslingen.

Geologisch sind wir hier im Muschelkalk unterwegs. Das heißt, die Gesteine sind viele Millionen Jahre älter (ca. 90 Mio.), als die Kalksteine des Jura unserer Schwäbischen Alb.

Auf meist gut ausgebauten Wegen ist die Strecke dem Verlauf der Enzschlinge angelehnt.

Mit rund 10 Kilometern werden schöne Aus- und Weitblicke, interessante Naturschutzgebiete, Felsengärten, die Enz mit Talauen – also viel Abwechslung geboten. Mit der Höhendifferenz von rd. 100 m ist die Wanderung nur an wenigen Stellen eine technische und konditionelle Herausforderung.

(Aufgrund aktueller Bedingungen wurde die Wegführung gegenüber der Ankündigung im vorigen Vereinsheft angepasst.)

Start: Sportplatz Mühlhausen (Ecke Felsenweg / Roßwager Straße)

Zeit: 11 Uhr

Mitnehmen: Kleines Rucksackvesper und Getränk, sowie witterungsangepasste Kleidung

Schlusseinkehr: wird gerne eingeplant (Mühlhausen oder Rosswag)

Infos, Anmeldung: Barbara Schweizer, barbara.schweizer@freenet.de, mobil 0172 9321 863 oder Festnetz 0711 / 34 38 40 (AB)