Wanderfahrt auf der Elbe

Foto: Guido Vieth

Mit einer einwöchigen Tour auf der Elbe sind die Tourenpaddler der SV1845 Esslingen zu sechst in die neue Saison gestartet.

Eingesetzt haben sie ihre vollgepackten Tourenboote in Schmilka, unmittelbar nach der tschechischen Grenze. Hier in der sächsischen Schweiz ist die Elbe schon deutlich größer als unser Neckar in Esslingen, mit geringerem Gefälle allerdings und damit auch ein ruhigerer Fluss. Landschaftlich ist er allerdings umso beeindruckender, Das Elbsandsteingebirge mit steilen Felsen und Burgen obendrauf hatte schon früher zum Vergleich mit den Alpen eingeladen, was zum Namensbestandteil “Schweiz” geführt hat. Über Pirna und Pillnitz führte die Weiterfahrt durch Dresden auch unter der berühmten Blauen Brücke hindurch.

Das Tal hatte sich inzwischen nach und nach weit geöffnet, die Elbe wurde immer breiter, der Schiffsverkehr mit zahlreichen Flusskreuzfahrtschiffen nahm zu – mit neun historischen Schaufelraddampfern verfügt die Sächsische Dampfschiffahrt über die älteste und größte Raddampferflotte der Welt.

Für die Übernachtungen konnten die Paddler jeweils bei gastfreundlichen Kanuclubs campieren, die hervorragend auf die durchfahrenden Gäste eingerichtet sind.

Das Ende der Reise führte durch flaches Land, hier schon weit im norddeutschen Tiefland. Getragen von der Strömung und unterstützt mit einem freundlichen Schiebewind war nach ca.150km und einer traumhaften Fahrt das Reiseziel Torgau erreicht.